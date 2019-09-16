МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 11% в понедельник вечером после объявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 11,92%, до 67,4 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 11,15%, до 60,91 доллара за баррель.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но помогут союзникам.

Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер, предположил, что "цены вряд ли вернутся к уровням, на которых они торговались до атак".