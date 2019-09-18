МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после ряда новостей из Саудовской Аравии о сроках восстановления добычи нефти и производственных мощностей в отрасли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,1%, до 63,84 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,35%, до 58,3 доллара за баррель.

Днем ранее, во вторник, министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что Саудовская Аравия восстановит уровень производственных мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября. К конце ноября планируется довести эти мощности до 12 миллионов баррелей в день.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину. Добывающие мощности превышают фактические объемы нефтедобычи Саудовской Аравии, в том числе, из-за соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.

Давление на стоимость нефти также оказывает статистика по запасам нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы сырья за неделю, завершившуюся 13 сентября, увеличились на 592 тысячи баррелей. По данным управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 1,1 миллиона баррелей, до 417,1 миллиона баррелей.