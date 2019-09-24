МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают снижаться на опасениях за спрос, которые возникли после публикации макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,9%, до 63,54 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,72%, до 57,63 доллара за баррель.

Опасения инвесторов относительно спроса на нефть поддерживаются слабыми статданными по индексу доверия потребителей в США в сентябре. Согласно данным, показатель в отчетном месяце опустился до 125,1 пункта с пересмотренного показателя августа в 134,2 пункта. Аналитики ожидали снижения только до 134,1 пункта.

При этом инвесторы также обращают внимание на новости из Саудовской Аравии. Так, по данным агентства Рейтер, который ссылается на источники, Saudi Aramco закупает нефть у соседних стран, чтобы выполнить свои обязательства по экспорту.

"Растущее число сообщений о том, что Saudi Aramco импортирует продукцию, вероятно, в том числе и нефть, для выполнения своих срочных обязательств, не создает впечатление о скором восстановлении мощностей Саудовской Аравии", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JBC Energy.