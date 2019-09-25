МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации еженедельной статистики министерства энергетики США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.27 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,01%, до 61,83 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,06%, до 56,11 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне данных минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти, за неделю, завершившуюся 20 сентября, на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 419,5 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации в Саудовской Аравии. Давление на стоимость нефти также оказывает сообщение о том, что государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает мощности по добыче нефти с опережением графика примерно на неделю.