МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером на новостях из Саудовской Аравии о прогрессе в добыче этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,91%, до 61,82 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,4%, до 55,7 доллара за баррель.

Ранее в четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что добыча нефти государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco превысила 8 миллионов баррелей в день в рамках восстановления после атаки на ее нефтяные объекты в середине сентября.

Кроме того, накануне СМИ сообщили, что Saudi Aramco восстанавливает мощности добычи нефти с опережением графика примерно на неделю.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после произошедшей 14 сентября атаки на ее нефтяные объекты сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, и до 12 миллионов баррелей в день — до конца ноября. Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что страна полностью восстановит прежний уровень добычи на рубеже сентября-октября.