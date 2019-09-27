МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Компании металлургического сектора Московской биржи могут оказаться самыми щедрыми по показателю доходности промежуточных дивидендов на фоне роста цен на металлы на международном рынке и отсутствия стремления заметно наращивать производственные мощности, считают опрошенные "Прайм" аналитики.

"Самые прибыльные с дивидендной точки зрения компании по-прежнему металлурги, которые на фоне хороших цен на металлы, и что более важно, за счет улучшения эффективности в последние несколько лет, выплачивают акционерам двузначные дивиденды", — отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

Тем не менее, далеко не все компании платят промежуточные дивиденды, обращает внимание эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев. На текущий момент можно назвать 23 эмитента, объявивших дивиденды по итогам полугодия, подсчитал аналитик.

Во-вторых, некоторые платят дивиденды ежеквартально, как, например, наши металлурги ММК, НЛМК и "Северсталь", указывает он. Пожалуй, стоит считать по ним дивиденды за полугодие в сумме за первый и второй кварталы, добавляет он.

"В-третьих, некоторые, как "Лукойл", традиционно рассчитывают промежуточные дивиденды не за шесть, а за девять месяцев. И, главное, важен не сам размер дивиденда, а его отношение к текущей стоимости акции, то есть, текущая дивидендная доходность", — говорит эксперт.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ МЕТАЛЛУРГОВ

Группа лидеров по-прежнему состоит из "Северстали", НЛМК, ГМК "Норникеля", ММК и "Евраза", считает Харин.

"Вероятно, в силу опасения торговых войн и потенциального снижение цен на металлы, компании не стремятся существенно наращивать производственные мощности, что позволяет им распоряжаться существенным свободным денежным потоком", — добавляет он.

Аналитик "Газпромбанк — Управление активами" Илья Купреев отмечает, что дивиденд на акции ГМК "Норникель" за первое полугодие составит 884 рубля на акцию, дивиденд на акции "Северстали" за второй квартал — 26,7 рубля, дивиденд на акции НЛМК за второй квартал — 3,68 рубля.

Исходя из этой цены, текущая промежуточная дивидендная доходность акций ГМК за первое полугодие составляет порядка 5,4%, на акции "Северстали" за второй квартал – 2,9% (доходность за первый квартал составила 3,2%), на акции НЛМК за второй квартал – 2,6% (доходность за первый квартал составила 4,1%), следует из динамики Московской биржи.

По оценкам Купреева, прогнозная дивидендная доходность в годовом выражении на акции ГМК может составить 11,4%, на акции "Северстали" — 10,8%, на акции НЛМК – 10,1%.

"Во всех компаниях высокая дивидендная доходность объясняется наличием щедрой дивидендной политики, которая предусматривает распределение акционерам вплоть до 100% свободного денежного потока в виде дивидендов", — комментирует он.

Увеличение дивидендов в акциях "Норильского никеля" было обусловлено 21% ростом в годовом выражении показателя EBITDA на фоне роста цен на производимые металлы (прежде всего никель), являющимся базой для расчета дивидендных выплат компании, поясняет портфельный управляющий "Сбербанк Управление Активами" Александра Фалкова.

Низкая долговая нагрузка позволяет "Северстали" и НЛМК продолжить направлять на дивидендные выплаты более 100% от генерируемого свободного денежного потока, добавляет она.

…И КОМПАНИЙ ДРУГИХ СЕКТОРОВ

В других секторах Купреев из "Газпромбанк — Управление активами" выделяет "Алросу" (дивиденд за первое полугодие текущего года — 3,84 рубля на акцию). Исходя из этой цены, текущая промежуточная дивидендная доходность акций "Алросы" составляет 5,3%).

"Несмотря на снижение операционной прибыли в первом полугодии 2019 года "Алроса" направит на дивиденды 100% от свободного денежного потока за этот период. Однако компания снизила прогноз по продажам на второе полугодие 2019 года. Как следствие, стоит ожидать снижения дивидендной доходности за второе полугодье", — отмечает Фалкова.

Из бумаг, не входящих в индекс голубых фишек Мосбиржи, самыми доходными за полугодие станут акции "ВСМПО-Ависма" (5,3%) и "Газпром нефть" (4,4%), считает Калачев из "Финама".

Фалкова также выделяет акции "Юнипро" (порядка 4,2% дивидендной доходности за девять месяцев 2019 года). "Согласно дивидендной политике компании, прогнозируемые дивидендные выплаты в 2019 году составят 14 миллиардов рублей, увеличиваясь до 20 миллиардов рублей в 2020 году. Компания полностью покрывает дивидендные выплаты за счет генерируемого свободного денежного потока", — говорит аналитик.

"Разочарований, по большому счету, нет. В целом можно сказать, что результаты даже лучше, чем можно было ожидать, исходя из динамики российской и мировой экономики. Напротив, приятным сюрпризом стало решение угольной компании "Распадская" выплатить промежуточные дивиденды в этом году. Компания вообще не платила дивидендов с 2012 года", — отмечает Калачев из "Финама".

"Все нынешние лидеры доходности – это ресурсные компании, нефтяники и металлурги с большой долей экспортных продаж. Все они выигрывают от роста мировых цен на металлы или углеводороды и от слабого рубля, поскольку затраты несут в основном в России. У всех (кроме "Роснефти") ограниченные возможности для расширения деятельности, и потому невысокие (кроме "Роснефти") долги и хороший свободный денежный поток, который акционеры распределяют на дивиденды. От всех них мы ожидаем сохранения лидерства и по результатам года", — комментирует аналитик.