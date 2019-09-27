МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на опасениях за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,93%, до 61,53 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,28%, до 55,69 доллара за баррель.

Ранее в пятницу глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль не исключил, что организация может снова понизить прогноз по росту спроса на нефть на 2019 и 2020 годы, если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться.

В августе МЭА уже понижало прогноз темпов роста спроса на нефть в мире по итогам 2019 года — на 100 тысяч баррелей в сутки, а также на 2020 год — на 50 тысяч, до 1,1 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Небольшую поддержку стоимости сырья оказывает статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно её данным, за неделю, завершившуюся 27 сентября, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 6, до 713 агрегатов.