МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются более чем на 1% на рисках снижения спроса на сырье в свете ряда событий, которые склоняют инвесторов к покупке более надежных активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.18 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,26%, до 60,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,27%, до 55,2 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за развитием внешнеторговых отношений США и КНР. Следующий раунд торговых переговоров ожидается 10 октября.

Участники торгов также обращают внимание на статданные из Китая и Германии, которые являются свидетельством негативного влияния торговой войны США и КНР на крупнейшие мировые экономики.

Согласно официальным данным, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре уже пятый месяц подряд не может подняться выше психологической отметки в 50 пунктов. Хотя индикатор и оказался лучше прогнозов — он поднялся до 49,8 пункта с 49,5 пункта, а ожидалось сохранение показателя на уровне августа. Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти.

Инфляция в Германии в сентябре в годовом выражении, по предварительной оценке, составила 1,2%, хотя аналитики ожидали показателя в 1,3%. В месячном выражении была зафиксирована нулевая инфляция, ожидался показатель в 0,1%.