МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Ряд крупнейших российских банков приняли решение с 1 октября снизить ипотечные ставки, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. Эксперты ожидают повышенный спрос россиян на ипотечные кредиты под конец текущего года на фоне снижающихся ставок и реализации отложенного в начале года спроса.

С 1 октября ставки по ипотеке снижают Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и "Дом.РФ". Минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке составит 7,3% годовых, в ГПБ — 8,7%, в Альфа-банке — 8,49% годовых, Райффайзенбанке — 8,99% годовых, "Дом.РФ" — 8,5% годовых.

В банке "Открытие" сообщили РИА Новости, что допускают возможность снижения ставок по ипотеке, а "Росбанк Дом" и Московский кредитный банк планируют принимать решения о корректировке ипотечных ставок в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что снижающиеся ипотечные ставки подстегнут спрос россиян взять жилье в ипотеку в конце текущего года. По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, население традиционно стремится использовать свои накопления до повышения цен, которые происходят с начала года. "С учетом прогноза по снижению ставок, мы ждем повышения спроса на ипотеку в четвертом квартале", — сообщил он РИА Новости.

В свою очередь руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин сообщил РИА Новости, что дополнительным фактором роста спроса на ипотеку в конце года станет, помимо снижающихся ставок, реализация отложенного в начале года спроса. "Ряд заемщиков в начале года принял решение отложить покупку квартиры в кредит из-за резкого роста ставок у крупнейших игроков", — пояснил он.

В настоящее время Минфин, Минстрой, Банк России и Минэкономразвития совместно с "Дом.РФ" по поручению президента России Владимира Путина разрабатывают дополнительные меры по снижению ставок по ипотеке до 8% годовых и менее. Согласно данным ЦБ, средняя ипотечная ставка в России в августе снизилась до 9,91% с 10,24% в июле. Ипотечный портфель на 1 августа составил 7,2 триллиона рублей. Еще в начале года российские банки повышали ставки по ипотеке.