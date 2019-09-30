МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в августе 2019 года опустилась ниже 10% впервые с января, составив 9,9%, следует из сообщения ЦБ.

Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года. В мае она снизилась до уровня в 10,53%, в июне — до 10,29%, в июле ставка опустилась до 10,24%.

"Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в августе 2019 года, продолжила снижение, начавшееся с мая 2019 года, и опустилась до 9,91% с 10,55% в апреле", — говорится в сообщении.

Ипотечные кредиты в иностранной валюте в августе текущего года не выдавались, указывает ЦБ.

"В целом положительные тенденции развития рынка ИЖК в августе 2019 года сохранялись. Банки предоставили 107 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 236 миллиардов рублей, что на 6,3% больше, чем в июле", — отмечается в сообщении.

Задолженность по ИЖК на 1 сентября составила 7,1 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 107 миллиардов рублей. При этом доля просроченной задолженности осталась на прежнем уровне – 1%.