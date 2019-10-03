МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
Весь день CNY Китай — Национальный день

 

 

 

 
Весь день EUR Германия — День объединения

 

 

 

 
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (сент) 53,3 52,8 (факт)
4:00 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Якитоси Фуно

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (авг) 7,253 млрд 5,926 млрд (факт)
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент) 51,6 51,6
10:55 EUR Германия- Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) 52,5 52,5
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сент) 50,4 50,4
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) 52 52
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (сент) 50,2

 

 
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) 50,6 50,3
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (авг) -0,60% 0,30%
15:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 213 тыс 215 тыс
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сент) 51 51
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент) 50,9 50,9
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (авг) 1,40% -0,20%
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сент) 53,1

 

 
17:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (сент) 56,4 55,1
19:10 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) 52,1 53,6

 

 

 RUB Трансконтейнер — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 23.09.2019) 480,37 — див-д 2018 154,57 (1П2019) — див-д 2019
16:00 RUB Международные резервы Центрального банка (USD) 532,6 млрд

 

 