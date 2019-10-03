События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 октября
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Весь день
|CNY
|Китай — Национальный день
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|Весь день
|EUR
|Германия — День объединения
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|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (сент)
|53,3
|52,8 (факт)
|4:00
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Якитоси Фуно
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|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (авг)
|7,253 млрд
|5,926 млрд (факт)
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент)
|51,6
|51,6
|10:55
|EUR
|Германия- Индекс деловой активности в секторе услуг (сент)
|52,5
|52,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сент)
|50,4
|50,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (сент)
|52
|52
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI (сент)
|50,2
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (сент)
|50,6
|50,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (авг)
|-0,60%
|0,30%
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|213 тыс
|215 тыс
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сент)
|51
|51
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент)
|50,9
|50,9
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (авг)
|1,40%
|-0,20%
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сент)
|53,1
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|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (сент)
|56,4
|55,1
|19:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (сент)
|52,1
|53,6
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|RUB
|Трансконтейнер — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 23.09.2019)
|480,37 — див-д 2018
|154,57 (1П2019) — див-д 2019
|16:00
|RUB
|Международные резервы Центрального банка (USD)
|532,6 млрд
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https://1prime.ru/Financial_market/20191003/830376702.html