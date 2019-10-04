МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером торгуются разнонаправленно, при этом котировки вновь перешли к снижению от локального пика после кратковременного оптимизма днём, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 20.08 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,16%, до 57,8 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — снижается на 0,65%, до 52,11 доллара за баррель.

Нефть марки WTI дешевеет на фоне риска замедления темпов роста мировой экономики, которое неизбежно в таком случае окажет давление на спрос на нефть. Так, на текущей неделе были опубликованы данные индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг США, и эти показатели опустились до минимума за 10 лет и за три года соответственно.

"Похоже, что кризис в промышленном секторе распространился на сферу услуг. Это не очень хорошая новость для перспектив спроса на нефть", — отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом ранее в пятницу стоимость нефти обеих марок подскочила более чем на 1% после публикации данных о безработице в США, которая опустился до минимума за 50 лет, что ослабило напряжение на рынке.

Котировки также мимолётно поддержала вышедшая чуть позже статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно её данным, за неделю, завершившуюся 4 октября, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на три, до 710 агрегатов. Это минимальное значение с мая 2017 года.