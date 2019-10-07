МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем размещения субординированных еврооблигаций Альфа-банка составит 400 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ранее в понедельник банк зафиксировал доходность размещаемых бумаг на уровне 5,95% годовых.

Итоговый спрос инвесторов составил около 500 миллионов долларов. Первоначально эмитент ориентировал на доходность бумаг около 6% годовых.

Банк размещает субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.

Альфа-банк 1 октября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии, посвященную возможному размещению еврооблигаций, а также 1-2 октября серию звонков с инвесторами.

Организаторами выступают сам Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS.