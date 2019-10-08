ПЕКИН, 8 окт — ПРАЙМ. Гонконгская фондовая биржа (HKEX) отказалась от планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей (LSE), сообщается в обнародованном во вторник релизе HKEX.

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться 11 сентября. Стоимость сделки оценивалась в 29,6 миллиарда фунтов стерлингов (36,5 миллиарда долларов), а акции LSEG, соответственно, оценивались в предложении в 83,61 фунта, или 20,45 фунта денежными средствами и 2,495 новой выпущенной акции HKEX.

Спустя два дня LSE отвергла предложение о слиянии, выразив неуверенность в целесообразности сделки и отметив наличие "фундаментальных недостатков" предложения. Вместе с этим Лондонская биржа выразила приверженность сделке о покупке Refinitiv Holdings за 27 миллиардов долларов, завершение сделки ожидается во второй половине 2020 года.

"Гонконгская фондовая биржа (HKEX) сегодня обнародовала заявление о том, что не намерена делать предложение LSEG", — говорится в документе.

При этом в заявлении регулятора отмечается, что "совет директоров HKEX по-прежнему считает, что комбинация двух бирж является стратегически привлекательной и могла бы создать ведущую в мире рыночную инфраструктурную группу".

"Несмотря на взаимодействие с широким кругом регуляторов и активное участие акционеров, совет директоров HKEX разочарован тем, что он не смог наладить взаимодействие с руководством LSEG для реализации этого видения, и, как следствие, принял решение о том, что дальнейшее продвижение этого предложения не соответствует

интересам акционеров HKEX", — указано в заявлении.

London Stock Exchange Group plc — ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор бирж Лондона и Милана. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited — HKEX Group — один из ведущих в мире операторов финансового рынка. Компания предоставляет услуги для торговли и клиринга ценных бумаг и деривативов. Штат компании оценивается в 2,1 тысячи человек. HKEX также принадлежит Лондонская биржа металлов (LME).