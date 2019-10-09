МОСКВА, 9 окт ПРАЙМ. Основные биржевые индексы РФ в начале торгов среды слабо колеблются без единой динамики, свидетельствуют данные Московской биржи. Некоторые акции заметно снижаются после дивидендной отсечки.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,05% — до 2706 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1% — до 1308 пунктов.

Акции НЛМК снижаются на 2%, "Новатэка" — на 1%, "Полюса" — на 1,2%. Со среды эти бумаги торгуются без дивидендов.