МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Акции МТС растут на Московской бирже на новостях об отказе компании от делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, свидетельствуют данные торгов.

К 10.36 мск акции оператора связи дорожали на 2%, до 266,15 рубля. Ранее в среду на новостях они повышались на 2,9%, до 268,45 рубля — максимума с 30 сентября, следует из данных Московской биржи.

Основной владелец АФК "Система" (крупнейший акционер МТС) Владимир Евтушенков в среду сообщил журналистам, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи.