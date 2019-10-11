МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рост цен на нефть резко ускорился в пятницу на фоне сообщений о взрыве на иранском танкере недалеко от побережья Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.00 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,15%, до 60,36 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,02%, до 54,62 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов оказались новости о том, что в пятницу утром на иранском танкере в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. В результате взрыва повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива. Позднее телеканал Press TV сообщил, что танкер Национальной иранской нефтяной компании мог загореться у берегов Саудовской Аравии из-за попадания в него двух ракет.

Трейдеры опасаются, что напряженность на Ближнем Востоке может привести к перебоям поставок "черного золота" на мировой рынок из этого региона.