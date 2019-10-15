МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов повышается по отношению к доллару во вторник днем на фоне ожиданий того, что Великобритания и ЕС смогут договориться по вопросу выхода страны из союза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск курс фунта стерлингов растёт к доллару до 1,2614 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,2606 доллара. Курс доллара к иене снижается до 108,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,38 иены, курс евро к доллару опускается до 1,1011 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1028 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,09%, до 98,53 пункта.

Ключевой фактор, поддерживающий фунт, — сделанное ранее во вторник заявление главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о том, что достижение соглашения о Brexit по-прежнему возможно в ближайшие дни. Великобритания, согласно последним планам, должна покинуть ЕС 31 октября.

Определенное влияние на настроения европейских инвесторов оказывает статистика из Германии, согласно которой индекс доверия инвесторов к экономике страны в октябре сократился до минус 22,8 пункта с минус 22,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижения индикатора до минус 27 пунктов.