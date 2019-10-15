МОСКВА, 15 окт — Dow Jones. Достижение соглашения о Brexit на этой неделе все еще возможно, хотя работать становится все труднее и труднее, сказал главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье. Туск: Великобритания по-прежнему не внесла работоспособного, реалистичного предложения

Во вторник утром, перед встречей министров иностранных дел стран блока, он сказал журналистам, что в выходные и в понедельник состоялись интенсивные переговоры с Великобританией по соглашению о Brexit.

"Несмотря на то, что достижение соглашения будет трудным, все более и более трудным, оно все-таки возможно на этой неделе, — сказал Барнье. – Естественно, любое соглашение должно устраивать всех. Всех в Соединенном Королевстве и всех в Европейском союзе".

Переговоры по Brexit интенсифицировались в выходные, перед запланированным на четверг и пятницу саммитом ЕС и назначенным премьер-министром Борисом Джонсоном на 31 октября выходом Великобритании из блока.

Представители обеих сторон заявили, что расхождение позиций между ними сократилось. Вместе с тем предложенный Великобританией вариант соглашения, в котором предусматривается отсутствие физической границы в Ирландии, не всем устраивает ЕС. По словам дипломатов, Великобритания пока не представила письменный проект своего предложения по сотрудничеству в таможенной сфере.

"Пора превратить благие намерения в юридический текст", — сказал Барнье.

В понедельник переговоры продолжались до 23.30 по брюссельскому времени и возобновились во вторник, сообщили дипломаты.

— Автор Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ