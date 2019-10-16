МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цена акций "Лукойла" обновила максимум с апреля на фоне поступления позитивных корпоративных новостей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 14.41 мск акции нефтяной компании дорожали на 2,3%, до 5732 рублей, ранее в среду они поднимались в цене на 3%, до 5769 рублей – максимума с апреля.

В среду стало известно, что "Лукойл" направит на дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года 133 миллиарда рублей (192 рубля на акцию), что согласно новой дивидендной политике компании соответствует 100% от ее скорректированного свободного денежного потока. Впредь компания будет выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока.

Компания считает новую дивидендную политику "Лукойла" более гибкой, предыдущая не позволяла эффективно реагировать на внешние факторы, включая сделку ОПЕК+.

Совет директоров "Лукойла" также рекомендовал погасить 25 миллионов акций, выставив на их выкуп публичную оферту по цене 5,3 тысячи рублей за штуку.