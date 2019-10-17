МОСКВА, 17 окт — Dow Jones. Британский фондовый рынок и фунт сегодня перешли к росту после первоначального снижения. Как сообщили представители европейских властей, стороны договорились о предварительном соглашении о выходе Великобритании из ЕС.

Фунт укрепился к доллару на 0,8%, достигнув 5-месячного максимума 1,2987 доллара. Британский индекс FTSE 250 прибавил 1%. Доходность 10-летних британских гособлигаций достигла 3-месячного максимума 0,77%, согласно данным Tradeweb.

Как заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Великобритания и ЕС достигли "справедливого и сбалансированного" соглашения об условиях выхода страны из блока. При этом, хотя премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось достичь договоренности, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии уже заявила, что по-прежнему выступает против проекта соглашения о Brexit. Любое соглашение, одобренное европейскими лидерами, должно быть ратифицировано парламентами Великобритании и ЕС.

Эти новости сильно повлияли на мировые рынки. Евро также повышается к доллару, а цены на нефть перешли к росту после первоначального снижения. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average повысились на 0,5%.

Премьер-министр Великобритании написал в Twitter: "У нас теперь есть прекрасное новое соглашение, которое возвращает контроль. Теперь парламент должен в субботу одобрить Brexit, чтобы мы могли перейти к другим приоритетным вопросам, например касательно стоимости жизни, здравоохранения, снижения уровня преступности и экологии".

Дипломаты предупредили, что пока неясно, смогут ли Великобритания и ЕС одобрить соглашение к крайнему сроку 31 октября. Несмотря на воодушевление на рынках, аналитики также указывают на опасения насчет того, что британские законодатели в субботу могут не утвердить эту сделку. Предложения, касающиеся того, как избежать физической границы с Ирландией, но при этом достичь договоренности о таможенных зонах и налогах, вероятно, не получат одобрения.

"Обе стороны постоянно ведут дискуссию, а это предвестник волатильности", – сказал Питер Диксон, старший экономист Commerzbank, до появления новостей о проекте соглашения.

Stoxx Europe 600 колебался между незначительным ростом и снижением и на момент написания обзора прибавил 0,7%.

Акции телекоммуникационных компаний возглавили повышение. Акции Ericsson подскочили на 7,2% после того, как шведский производитель телекоммуникационного оборудования отчитался о более благоприятных, чем ожидалось, результатах за 3-й квартал и повысил годовую цель по продажам. Бумаги финской Elisa Oyj подорожали на 6% вслед за тем, как она улучшила прогноз по прибыли.

Акции WH Smith набрали 8,1% – британский ретейлер договорился о покупке Marshall Retail Group за 400 млн долларов.

Позднее сегодня в США будет опубликовано множество важных макроданных. ФРС в том числе выпустит статистику по промышленному производству за сентябрь, и экономисты ожидают снижение этого индикатора после роста на 0,5% в августе.

В Азии Китайский Shanghai Composite по итогам сессии остался около флэтовой линии.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ