МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС, говорится в Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

"Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства… Я рекомендую саммиту принять эту сделку", — написал он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit. Он призвал парламент в субботу, 19 октября, поддержать документ.

"Мы достигли отличного нового соглашения, которое отдает контроль (за своими делами) в руки Британии. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами – такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология", — написал Джонсон в Twitter.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.