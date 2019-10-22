МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и евро в начале торговой сессии вторника на фоне повышенного спроса игроков на рублевую ликвидность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 13 копеек — до 63,60 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 70,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

Пик октябрьского налогового периода в РФ на этой неделе и высокий интерес инвесторов к ОФЗ обуславливают спрос на рубли, говорят эксперты.

Стоимость нефти утром снижается на 0,1% — до 58,89 доллара за баррель сорта Brent.