МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов вторника повышается вслед за мировыми фондовыми площадками.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,1% — до 2764 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1369 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,2-0,9% на позитивных новостях о намерении Китая продолжать работать по внешнеторговым вопросам с США.

Во вторник утром фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пределах 0,8%.

Стоимость нефти утром снижается на 0,1% — до 58,89 доллара за баррель сорта Brent.