МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс европейской валюты днём во вторник снижается по отношению к доллару, в то время как трейдеры ожидают новостей о процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit), а также торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск курс евро снижается до 1,1141 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара; курс доллара к иене сокращается до 108,57 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,59 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,06%, до 97,39 пункта.

Неопределённость из-за условий Brexit сдерживает инвесторов в евро. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз перенести крайнюю дату выхода с 31 октября ещё на квартал. Ранее во вторник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что продолжает консультации с лидерами остающихся в ЕС стран об этой отсрочке, решение ожидается в ближайшие дни. Тем временем ожидается, что позже во вторник британское правительство вновь попытается вынести на голосование парламента законопроект, определяющий условия выхода.

Рынки продолжают ждать новостей и касательно торговых отношений США и Китая. Следующий раунд переговоров запланирован на пятницу. По данным СМИ, Штаты готовы отказаться от пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу в декабре, если эти переговоры продолжат идти хорошо. Предыдущий раунд переговоров между странами состоялся 10-11 октября, по его итогам США решили отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября.

Другими важными факторами для валютного рынка остаются заседания Федеральной резервной системы (ФСР) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые запланированы на 29-30 октября и 24 октября соответственно. Аналитики ожидают, что ЕЦБ сохранит ключевую ставку на нулевом уровне, а ФРС, по данным CME Group, понизит показатель на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%.