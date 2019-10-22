МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты повышается днем против доллара и евро на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность, отмечают трейдеры.

Повышенный интерес инвесторов к ОФЗ в преддверии снижения ключевой ставки, выплата экспортерами дивидендов и пик налогового периода октября поддерживает спрос на рубли, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.51 мск снижался на 4 копейки до 63,69 рубля, курс евро — на 5 копеек 70,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар обновил во вторник минимум с 31 июля (63,5675 рубля).

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА АППЕТИТ К ЛИКВИДНОСТИ

Рубль днем повышался к доллару и к евро на фоне перешедшего к росту рынка нефти. Стоимость марки Brent после утренней просадки днем прибавляла 0,6% — до 59,33 доллара за баррель.

Как отмечают эксперты, в какой-то мере этому поспособствовали слова главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что наблюдается снижение активности добычи сланцевой нефти США, а "полку добычи" (стабилизацию – ред.) в этой стране можно будет увидеть в течение нескольких лет.

При этом основная поддержка российской валюте приходит от спроса на рублевую ликвидность.

Так, в октябре совокупные выплаты в бюджет налогов и акцизов составят порядка 1,680 триллиона рублей, оценивают эксперты BCS Global Markets. Пик налогового периода приходится на текущую неделю.

Кроме того, в ближайший четверг НЛМК и "Полюс" должны выплатить по 22 миллиарда рублей, а "Новатэк" — 43 миллиарда дивидендов, оценил Юрий Попов из Sberbank Investment Research. В пятницу ожидается выплата "Роснефтью" дивидендов (163 миллиарда рублей), добавил он.

Наконец, завтра минфин разместит ОФЗ, и эти аукционы привлекают в последнее время большое количество инвесторов, ставящих на дальнейшее уверенное понижение Центробанком ключевой ставки, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро снижались днем к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внутренние и внешние факторы вполне благоприятны для рубля, и благодаря оптимизму в отношении Brexit и поддержке со стороны экспортеров курс может опуститься до 63 рублей за доллар ближе к вечеру или завтра утром, оценил Попов из Sberbank Investment Research.

Укреплению российского рубля способствует как оптимизм инвесторов перед заседанием Банка России, так и предстоящие крупные налоговые выплаты (25 октября), отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

"Кроме того, Банк России представил оценку фактических платежей по внешнему долгу нефинансовыми организациями в четвертом квартале. Они показывают, что выплаты ожидаются на 17% меньшими, чем годом ранее, что также является положительным фактором для рубля. Таким образом, ослабление рубля в среднесрочном периоде будет крайне ограниченным при условии стабильности внешнего фона. До конца этой недели мы ожидаем снижение доллара в диапазон 63-63,5 рубля", — добавил он.

Из-за бюджетного профицита и большого объема размещаемых ОФЗ российский банковский сектор остается в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности, который составляет 2,5 триллиона рублей и покрывается за счет средств, привлекаемых банками у Минфина (долг перед ним превышает 3 триллиона), рассуждают аналитики Райффайзенбанка, говоря о факторах курсовой динамики рубля.

Впрочем, рубль уже не так дешев, чтобы активно играть в историю его дальнейшего укрепления, но и достаточных негативных драйверов тоже нет, особенно в преддверии основных налоговых выплат в конце этой недели, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. В текущих условиях доллар будет оставаться вблизи коридора 63,5-63,6 рубля, оценил он.