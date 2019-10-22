МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" вернулись к росту после кратковременного падения на 1,4% на сообщениях об инциденте на руднике "Таймырский", свидетельствуют данные Московской биржи.

К 16.01 мск акции ГМК "Норильский никель" росли на 0,15%, при этом индекс Мосбиржи рос на 0,76%. После сообщения о чрезвычайном происшествии акции компании в моменте упали на 1,4% — до 16082 рубля. До сообщения бумаги "Норникеля" росли на 1,9% — до 16602 рубля.

"Норникель" во вторник сообщил, что на его руднике "Таймырский" произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, погибло трое человек, несколько человек пострадали. Компания выясняет обстоятельства произошедшего. Рудник "Таймырский" продолжает свою работу после инцидента.