МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет вместе с "голубыми фишками" на внешнем позитиве, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 17.00 мск рос на 0,91% — до 2786,2 пункта, индекс РТС — на 0,92%, до 1377,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 2 копейки – до 63,71 рубля, курс евро – на 8 копеек, до 70,93 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1% — до 59,55 доллара за баррель.

"Во вторник, 22 октября, российский фондовый рынок подрастает вслед за остальными мировыми торговыми площадками… Сегодняшний оптимизм обусловлен окрепшей уверенностью глобальных инвесторов в позитивном исходе согласования промежуточного соглашения США с Китаем, а также большей продуктивности текущего торгового диалога сторон", — комментирует София Кирсанова их УК "Райффайзен Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

На российском рынке сегодня наибольший рост показывают "голубые фишки": "Газпром" (+1,92%), префы Сбербанка (+1,56%), префы "Татнефти" (+2,09%), "Лукойл" (+1,07%), что может указывать на приток средств иностранных инвесторов на волне повышения аппетита к риску, считает Кирсанова их УК "Райффайзен Капитал".

Депозитарные расписки X5 Retail Group растут на 2,11% на фоне роста показателя EBITDA и скорректированной EBITDA в третьем квартале и на позитивных данных за девять месяцев текущего года.

"В целом сегодняшнюю отчетность мы расцениваем умеренно-негативно. Замедление темпов роста выручки и снижение маржинальности локально ухудшают оценку компании, однако состоявшаяся в последние полтора месяца коррекция в акциях (снижение с уровней почти в 2400 рублей за акцию до 1900-2000 рублей за акцию), вероятно, в большей степени уже учитывает текущее ухудшение финансовых результатов. Наш фундаментальный ориентир по акциям X5 Retail Group по-прежнему составляет 2500 рублей за акцию", — комментирует Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Среди лидеров роста – акции АФК "Система" (2,31%), ОГК-2 (1,88%), "Интер РАО" (1,7%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,44%) и акции ММК (1,28%).

Акции "Норникеля" вернулись к росту после кратковременного падения на 1,4% на сообщениях об инциденте на руднике "Таймырский".

К текущему моменту акции ГМК "Норильский никель" росли на 0,69%. После сообщения о чрезвычайном происшествии акции компании в моменте упали на 1,4% — до 16082 рублей. До сообщения бумаги "Норникеля" росли на 1,9% — до 16602 рублей.

Среди лидеров падения – префы "Транснефти" (-2,81%), депозитарные расписки "Эн+ Групп" (-1,71%), акции "Алросы" (-1,4%), "Распадской" (-1,37%), ОВК (-1,34%) и акции "Аэрофлота" (-1,13%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня российский рынок акций, наконец, начал догонять другие фондовые индексы, чья динамика была в последнее время лучше… Целью роста сегодняшнего дня могут стать уровни 2785-2800 пунктов по индексу Мосбиржи и 1380-1385 пунктов по индексу РТС", — говорит Игорь Костырко из "Универ Сбережения".

Оба индекса – Мосбиржи и РТС — находятся на максимумах с конца сентября, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Поддерживающим фактором при этом выступают чуть более высокие нефтяные цены, добавляет она.