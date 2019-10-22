МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи на закрытии торгов во вторник поднялся выше психологической отметки в 2800 пунктов, впервые с 19 сентября, благодаря росту голубых фишек и на внешнем позитивном фоне.

К закрытию торгов 18.50 мск индекс Мосбиржи поднялся на 1,49%, до 2802,23 пункта, индекс РТС — на 1,65%, до 1387,68 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Среди лидеров роста – депозитарные расписки X5 Retail Group (+4,15%), акции "Газпрома" (+2,98%), "Лукойла" (+1,6%), "Роснефти" (+0,88%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "Новатэка" (+1,31%). Также значительный рост показали бумаги "Татнефти" (префы поднялись на 1,9%, обыкновенные акции – на 2,23%) и бумаги Сбербанка (префы поднялись на 2,16%, обыкновенные акции – на 2,06%).

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.05 рос на 1,24% — до 59,69 доллара за баррель.