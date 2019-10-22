МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись ростом во вторник, поддержку британскому FTSE оказало ослабление фунта из-за неопределенности вокруг процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), инвесторы также ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,73%, до 7215,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 5657,69 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,09%, до 12758,89 пункта.

Поддержку британскому индексу FTSE оказало ослабление фунта, вызванное новостями вокруг Brexit. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если парламентарии не поддержат предложенный правительством план действий касательно нового законопроекта по Brexit, он снимет законопроект с рассмотрения и внесет предложение о всеобщих выборах.

Традиционно более дешевый фунт поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, чей доход в фунтах в этом случае растет.

"Оптимизм, присутствовавший на прошлой неделе, сменился ощущением усталости", — отметил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, в четверг, 24 октября, состоится очередное заседание Европейского центробанка. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на нулевом уровне. При этом рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) предположило, что регулятор может в декабре снизить ставку по депозитам на 10 базисных пунктов.