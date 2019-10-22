МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос сильнее зарубежных площадок, при этом индекс Мосбиржи на закрытии торгов поднялся выше психологической отметки в 2800 пунктов впервые с 19 сентября благодаря внешнему позитиву и росту отдельных бумаг, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,49% — до 2802,23 пункта, индекс РТС — на 1,65%, до 1387,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.33 мск снижался на 11 копеек – до 63,62 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 70,85 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,12% — до 59,62 доллара за баррель.

"Во вторник российский рынок акций прирастал вместе с большинством внешних площадок на фоне снижения рисков неконтролируемого Brexit, а также позитивных сигналов касательно перспектив промежуточного торгового соглашения США и КНР. Инвесторов приободрили заявления представителя Белого дома о том, что американская сторона может отказаться от введения анонсированных на декабрь пошлин на китайские товары", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в плюсе благодаря повышению отдельных акции? и благоприятному внешнему фону, также замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Азиатские биржи закрылись преимущественно в плюсе и поднялись на 0,23-0,78%, европейские выросли на 0,02-0,68%. Основные фондовые индексы США к текущему моменту торгуются разнонаправленно: индекс Dow Jones Industrial растет на 0,34%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,08%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – депозитарные расписки X5 Retail Group (+4,15%), акции "Газпрома" (+2,98%), "Лукойла" (+1,6%), "Роснефти" (+0,88%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "Новатэка" (+1,31%). Также значительный рост показали бумаги "Татнефти" (префы поднялись на 1,9%, обыкновенные акции – на 2,23%) и бумаги Сбербанка (префы поднялись на 2,16%, обыкновенные акции – на 2,06%).

Депозитарные расписки X5 Retail Group выросли на фоне роста показателя EBITDA и скорректирвоанной EBITDA в третьем квартале и на позитивных данных за девять месяцев текущего года.

Также среди лидеров роста – акции АФК "Система" (2,43%), "Интер РАО" (2,42%), ММК (2,29%) и акции ОГК-2 (1,7%).

Акции "Норникеля" к закрытию торгов смогли отыграть кратковременное падение на 1,4% на сообщениях об инциденте на руднике "Таймырский" и даже восстановить больше половины своего дневного роста.

К закрытию торгов акции ГМК "Норильский никель" выросли на 0,96%. После сообщения о чрезвычайном происшествии акции компании в моменте упали на 1,4% — до 16082 рублей. До сообщения бумаги "Норникеля" росли на 1,4% — до 16530 рублей.

Среди лидеров падения – перфы "Транснефти" (-2,47%), депозитарные расписки "Эн+ Групп" (-1,75%), акции "Распадской" (-1,44%), "Алросы" (-1,24%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,16%), "Полюса" (-1,15%) и акции ОВК (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ

"Важной статистики завтра будет немного, выделим предварительную оценку октябрьского индекса потребительского доверия в ЕС, а также недельные изменения запасов сырой нефти в США. В фокусе внимания инвесторов продолжит оставаться тема американо-китайских торговых переговоров и финансовые отчеты компаний США", — отмечает Бахтин из "БКС Премьер" важные события для участников фондового рынка, которые будут формировать внешний фон.

"Кроме этих событий также стоит следить за отчетами крупнейших компаний США, т.к. эти данные оказывают влияние на динамику фьючерсов на индекс S&P500. Ситуация пока остается благоприятной для продолжения роста на российском рынке, и если не будет неожиданных негативных новостей или сильного снижения цен на нефть, то завтра у индекса Мосбиржи есть все шансы протестировать диапазон 2800-2820 пунктов, а цель движения вверх по индексу РТС — 1390 пунктов, откуда с большой вероятностью начнется коррекция на нашем рынке акций", — считает Игорь Костырко из "Универ Сбережения".

"Индексы обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности, а индикатор Мосбиржи при закреплении выше 2800 пунктов может взять курс на исторический пик 2848 пунктов с промежуточным сопротивлением 2815 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2775-2815 пунктов", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".