ЛОНДОН, 22 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский фунт снизился на 0,42% к доллару во вторник вечером на итогах голосования парламента по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

На 21.45 мск фунт опустился до 1,2901 доллара, реагируя на очередное поражение премьер-министра Бориса Джонсона в палате общин.

Как сообщалось, депутаты отказались рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок.

Ранее Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit до решения ЕС касательно продления процесса выхода из Евросоюза, позиция правительства при этом осталась прежней: премьер выступает против продления Brexit.

Если же ЕС согласится продлить срок Brexit, хотя Джонсон уговаривает это не делать, то в Великобритании в ближайшее время пройдут всеобщие выборы.