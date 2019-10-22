МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты повышается во вторник вечером против евро и стабилен к доллару на фоне спроса инвесторов на валюты развивающихся рынков и дорожающей нефти, отмечают трейдеры.

Повышенный интерес инвесторов к ОФЗ в преддверии возможного снижения ключевой ставки ЦБ, выплата экспортерами дивидендов и пик налогового периода октября поддерживает спрос на рубли, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.27 мск повышался на 1 копейку, до 63,74 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 70,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар обновил во вторник минимум с 31 июля (63,555 рубля).

РУБЛЬ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Рубль стабилизировался вечером к доллару и повышался к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в район 1,11 доллара.

Поддержка рублю приходит от роста рынка нефти. Стоимость марки Brent вечером прибавляла 1,1% — до 59,59 доллара за баррель.

Поддержка "черному золоту" пришла от сообщений СМИ о том, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть возможность дополнительного сокращения добычи нефти на декабрьском заседании.

Доллар во вторник терял позиции против валют развивающихся рынков, что стало отражением растущего оптимизма в отношении мировой торговли и роста цен на нефть, говорят эксперты.

Ощутимая поддержка российской валюте приходит в последние дни от возросшего спроса на рублевую ликвидность.

Так, в октябре совокупные выплаты в бюджет налогов и акцизов составят порядка 1,680 триллиона рублей, оценивают эксперты BCS Global Markets. Пик налогового периода приходится на текущую неделю.

Кроме того, в ближайший четверг НЛМК и "Полюс" должны выплатить по 22 миллиарда рублей, а "Новатэк" — 43 миллиарда рублей дивидендов, оценил Юрий Попов из Sberbank Investment Research. В пятницу ожидается выплата "Роснефтью" дивидендов (163 миллиарда рублей), добавил он.

Наконец, в среду Минфин разместит ОФЗ, и эти аукционы привлекают в последнее время большое количество инвесторов, ставящих на дальнейшее уверенное понижение Центробанком ключевой ставки, отмечают эксперты.

В итоге доллар мало менялся к рублю, евро снижался вечером на 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду рубль сохранит свои позиции на фоне продолжения роста долгового рынка, а также налоговой поддержки, курс будет колебаться в диапазоне 63,6-64,5 рубля, считает Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер".

Завтра ожидается коррекционный рост доллара до уровня 63,93 рубля и падение евро до 70,87 рубля, оценила Елена Чижевская из "РФИ банка".