МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,50%, до 59,40 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 54,04 доллара за баррель.

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 октября выросли на 4,45 миллиона баррелей. Аналитики, в свою очередь, ожидают, что запасы за период выросли в стране лишь на 2,23 миллиона баррелей, что будет ростом запасов в США шестую неделю подряд. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

В то же время инвесторы продолжают следить за сделкой ОПЕК+. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что страны ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность дополнительного сокращения добычи нефти, так как опасаются слабого роста спроса в 2020 году.