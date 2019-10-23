МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются примерно на 1% в среду днем на фоне ожиданий очередного роста запасов в США за прошлую неделю, трейдеры также оценивают возможность стран ОПЕК+ увеличить объем сокращения добычи нефти по сделке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.39 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,74%, до 59,26 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,94%, до 53,95 доллара за баррель.

Позднее в среду минэнерго США сообщит официальные данные об изменении уровня запасов в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 18 октября запасы выросли на 2,2 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что, по его оценкам, запасы увеличились на 4,45 миллиона.

Участники торгов также оценивают информацию агентства Рейтер, которое накануне сообщило со ссылкой на источники о том, что страны ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность увеличения объемов сокращения добычи нефти из-за опасений по поводу спроса в следующем году.

"Для стран-участниц будет трудно значительно увеличить объемы сокращения добычи, особенно когда некоторые из стран не выполняют своих условий снижения", — цитирует в среду агентство мнение аналитиков ING.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в июле участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.