МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели в цене более чем на 7% в отсутствие новостей, обновив максимум с апреля 2016 года, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 16.39 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 6,33% (ранее в среду поднимались на 7,2%, до 39,35 рубля – максимума с апреля 2016 года), привилегированные акции компании также ускорили рост и поднимаются на 2,3%. При этом индекс Мосбиржи увеличивается на 0,32%.