МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели в цене более чем на 16% в отсутствие новостей, обновив максимум с лета 2006 года, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 17.29 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 11,8% (ранее в среду поднимались на 16,6%, до 42,805 рубля – максимума с лета 2006 года), привилегированные акции компании также ускорили рост и поднимаются на 6,4% — к максимумам с июля текущего года. При этом индекс Мосбиржи увеличивается на 0,5%.

Объем торгов обыкновенными акциями "Сургутнефтегаза" подскочил до 5,9 миллиарда рублей, что вывело их на 3-е место после Сбербанка (6,4 миллиарда) и "Газпрома" (8,3 миллиарда рублей).