МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в четверг утром в рамках коррекции после двух сессий роста, связанного со статистикой по запасам в США и новостями по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,47%, до 60,88 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,77%, до 55,54 доллара за баррель.

"На рынке нефти наблюдается фиксация прибыли на азиатских торгах после резкого роста котировок прошлой ночью", — комментирует динамику цен старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чьи слова приводит агентство Рейтер.

В среду нефть подорожала на 2-3% на данных о неожиданном снижении запасов нефти в США за прошлую неделю — на 1,7 миллиона баррелей, хотя ожидался их рост на 2,2 миллиона. Добыча в стране за этот период не изменилась и осталась на отметке в 12,6 миллиона баррелей в день.

Ранее на неделе оптимизм на рынке был связан с ожиданиями того, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть увеличение объёмов сокращения добычи нефти из-за опасений слабого спроса в 2020 году. Во вторник нефть подорожала на 1,3-1,6%.

Сдерживают котировки также сохраняющиеся опасения за рост мировой экономики и возможное ослабление спроса на нефть на этом фоне, считают трейдеры, чьё мнение приводит агентство.