ВЕРОНА (Италия), 24 окт — ПРАЙМ. США стали главным бенефициаром санкций против Ирана, нарастив в 2018 году поставки нефти в ЕС в 2,5 раза, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Соединённые Штаты в 2018 году увеличили поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза, с 9 миллионов до 23 миллионов тонн. Именно они стали главным бенефициаром санкционных ограничений на европейском рынке", — заявил Сечин.

По его словам, США "фактически распространяют свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Евросоюз, который вынужден подчиняться санкционной политике Америки.

Сечин также отметил, что за 2018 год импорт нефти из Ирана в ЕС снизился на треть, на 32,3%, и продолжает сокращаться в 2019 году.

"Подчеркнем, что разрыв сделки с Ираном – это серьёзный удар по безопасности поставок из стран Ближнего Востока, и нам ещё предстоит оценить потери мирового энергетического рынка от этого решения", — добавил Сечин.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

ДОБЫЧА США

Сланцевая добыча нефти в США устойчиво растет, несмотря на снижение числа действующих буровых установок на 20% в 2019 году, заявил глава "Роснефти"<ROSN> Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Несмотря на то, что с начала года количество действующих буровых установок в Соединённых Штатах сократилось на 20%, американская сланцевая добыча демонстрирует устойчивый рост благодаря слаженным действиям добывающих, инфраструктурных, сервисных компаний и научно-технических организаций", — заявил Сечин.

Глава "Роснефти" отметил, что коммерческая скорость бурения также увеличилась, что привело к росту количества пробуренных скважин на одну установку на треть.