МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают коррекционное снижение на фоне опасений инвесторов за возможное снижение спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% — до 60,95 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,57%, до 55,64 доллара за баррель.

"Нефть сейчас может и отошла от своих минимумов, но рост очень постепенный, и факторы снижения, особенно из-за ухудшенного прогноза по экономике, остаются", — приводит агентство Рейтер слова сказал аналитик брокера OANDA Крейга Эрлама (Craig Erlam).

Коррекционное снижение началось после того, как в среду нефть подорожала более чем на 1% на фоне публикации отчета министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране сократились.