МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть обеих марок растут в четверг вечером, инвесторы продолжают отыгрывать снижение запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до 61,77 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,75%, до 56,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти вернулась к росту после коррекционного снижения днем. Инвесторы продолжают отыгрывать статданные по запасам нефти США, опубликованные накануне, согласно которым запасы нефти в стране сократились на 0,4%, до 433,2 миллиона баррелей.

При этом аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что рост цен на нефть, вызванный снижением запасов в США, продлится недолго. "Сезонное снижение добычи нефти, похоже, подошло к концу, и теперь добыча должна снова увеличиться"- отметил он.