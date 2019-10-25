МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Нефть обеих марок дешевеет в рамках коррекции в пятницу утром после трех торговых сессий роста котировок, снижение цен на нефть поддерживают опасения за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,58% — до 61,31 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 55,88 доллара за баррель.

Коррекционное снижение стоимости нефти следует после того, как котировки нефти росли три дня подряд, в результате за этот срок нефть Brent подорожала на 4%, WTI — на 5%. Рост был вызван данными отчета министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране неожиданно сократились, а также ожиданиями по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи.

Ранее на неделе СМИ сообщили, что страны ОПЕК и их союзники рассмотрят вопрос об углублении сокращения добычи нефти на следующей встрече в декабре на фоне усилившихся опасений относительно слабого роста спроса на сырье в 2020 году. Источники отметили, что спрос на нефть в 2020 году может оказаться под влиянием торгового напряжения между США и Китаем.