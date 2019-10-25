МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Крайне консервативная "голубая фишка" – "Сургутнефтегаз" — за три дня показала взрывной рост. В результате скачка стоимости акций, "Сургутнефтегаз" превзошел "Газпром нефть" по капитализации, заняв седьмое место среди российских торгуемых эмитентов с результатом более 2 трлн рублей ("Газпром нефть" на данный момент стоит 1,974 трлн рублей). Большая часть роста пришлась на обыкновенные акции, которые обновили максимум с весны 2006 года, уйдя к 48 рублям.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", предлагают разные причины случившегося роста, однако не могут сказать наверняка, что же произошло. Среди версий на рынке есть и покупка новых крупных активов "Сургутом", и распечатывание денежной кубышки, и изменение дивидендной политики. Тем не менее, все эти предположения – лишь версии.

НОВОСТЕЙ НЕТ

Каких-либо официальных рыночных или корпоративных новостей, которые могли бы спровоцировать такую динамику в акциях "Сургутнефтегаза", по-прежнему нет. На фоне этого ралли, продолжающегося уже третий день, множатся версии того, что его вызвало, замечает аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко называет три возможные причины роста: увеличение дивиденда, покупка акций "Сургутнефтегаза" кем-то, возможно, самой компанией, покупка "Сургутом" крупных активов в России или за рубежом. Рост начался вскоре после визита президента РФ на Ближний Восток, напоминает он.

"Но не обязательно, что одна или все новости оправдаются в какой-то мере. Рост может быть вызван просто спекулятивными ожиданиями крупных игроков", — говорит Ващенко. Информационная политика компании традиционно закрыта, и, как показывает практика, слухи и ожидания редко оправдываются, замечает аналитик.

КУБЫШКА И ДИВИДЕНД

Значительная часть игроков связывает рост с тем, что "Сургутнефтегаз" может распечатать свою колоссальную валютную "кубышку", которая по итогам первого полугодия составила 3,25 трлн рублей, чтобы выплатить дополнительные дивиденды, говорит Дейнека. В то же время обсуждаются на рынке и слухи о слиянии "Сургутнефтегаза" с другой крупной нефтяной компанией. По еще одним предположениям, компания готовит обратный выкуп акций.

"Замечу, что все это пока исключительно рыночные спекуляции и слухи, инвесторам стоит хорошо взвесить все риски перед тем, как принимать участие в этом ралли", — подчеркивает Дейнека.

Действительно, доминирующая версия — это то, что рынок будет учитывать 45 млрд долларов на балансе компании в стоимости акций, и уже начал учитывать, поэтому акции растут, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

"Раньше эти деньги считались существующими только на бумаге и не учитывались, поэтому "Сургут" всегда стоил мало, меньше этих средств в 3 раза. Почему вдруг рынок начнет учитывать эти 45 млрд долларов? Тут есть несколько соображений", — говорит аналитик.

Во-первых, есть мнение, что созданная ранее дочерняя компания "Рион" для управления активами будет инвестировать эти средства, и они станут реальными, а не бумажными. Во-вторых, эти 45 млрд долларов будут задействованы в сделке, например, будет приобретен какой-либо актив.

"Может быть, "Роснефть" купит "Сургутнефтегаз" вместе с денежной подушкой. Может быть, у компании появится понятная акционерная структура с контролем у государства, и она станет платить хорошие дивиденды, что позволит увеличить пополнения в бюджет", — рассуждает эксперт.

По расчетам Сидорова, потенциал роста "обычек" и "префов" составляет 130% от текущих котировок, если в цену акций включить его денежные средства (45 млрд долларов на конец I полугодия) и применить стандартный дисконт "префов" к "обычкам" в 15%.

Если дело не в учете средств на балансе компании, то движения в акциях также могут быть вызваны новостями корпоративного характера: изменение дивидендной политики, либо выкуп акций.

"По сути это все гадание на кофейной гуще, никто толком не знает", — подчеркивает он.

Что касается версии с дивидендом, то его размер сложно предсказать, поскольку финансовые показатели тоже не прогнозируются с высокой надежностью, говорит Ващенко. Консенсус-прогноз сейчас предполагает 280 млрд рублей прибыли за 2019 год, но, по мнению эксперта, это очень ненадежный прогноз, прибыль может оказаться гораздо выше.

В любом случае долгосрочно бумаги "Сургута" можно считать хорошим вложением: даже сейчас их рыночная стоимость вдвое ниже балансовой, и если вдруг шансы акционеров реализуются, можно будет хорошо заработать, заключает он.

ИНСАЙД "ГАЗПРОМА"

В середине мая и затем в начале июня этого года похожая ситуация складывалась с акциями "Газпрома". За несколько дней до объявления компанией о рекомендации по дивидендам начался аномально высокий рост в бумагах – на 10-15%. В день публикации рекомендации акции взлетели еще на 10% — выше 182 рублей, обновив максимум с начала апреля 2012 года.

В июне также произошел резкий рост – на 17%. Тогда на рынке появились спекуляции относительно возможных изменений в составе топ-менеджмента, а также ожидалась дополнительная информация о дивидендной политике компании.