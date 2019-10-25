МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются, трейдеры продолжают оценивать риски от возможного ослабления мировой экономики для спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.52 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% — до 61,59 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,18%, до 56,13 доллара за баррель.

"Замедление мировой активности вызовет ослабление спроса, так что реальность такова, что ралли нефти будет ограничено", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

При этом с начала недели нефть подорожала на 3,6-4% на статистике из США и новостях по сделке ОПЕК+. В среду американское минэнерго сообщило, что запасы нефти в стране за прошлую неделю неожиданно снизились, хотя аналитики ожидали их роста. Позднее СМИ сообщили, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть увеличение объемов сокращения добычи нефти из-за опасений слабого спроса в 2020 году.

Позднее в ходе торгов американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику числа буровых установок в США. За предыдущую неделю, которая завершилась 18 октября, число действующих нефтяных буровых установок в США, по данным компании, увеличилось на одну, до 713 агрегатов.