МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днём увеличили темпы снижения из-за опасений вокруг прогнозов по спросу на этот вид сырья, риски связаны со слабыми статданными из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.22 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03% — до 61,38 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,58%, до 56,33 доллара за баррель. Утром котировки опускались на 0,7% и 0,3% соответственно.

Согласно официальным данным, снижение прибыли промышленных компаний Китая в сентябре ускорилось до 5,3% с 2% в августе. КНР является крупнейшим в мире покупателем нефти, поэтому слабая промышленная статистика по стране может негативно отражаться на котировках нефти.

Ожидания по сделке ОПЕК+ также влияют на торги. "По нашему мнению, продление существующих объёмов сокращения добычи является путём наименьшего сопротивления группы производителей, тогда как по увеличению объёмов сокращения будет куда труднее договориться", — цитирует агентство Рейтер слова международного нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.