МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более 1% в понедельник вечером после публикации статданных из Китая, которые усилили опасения инвесторов относительно спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,02% — до 61,39 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,08%, до 56,05 доллара за баррель.

Цены на нефть ускорили темпы падения более чем на 1% на фоне роста опасений за спрос на сырье. Инвесторы обращают внимание на статданные из Китая, крупнейшего в мире покупателя нефти. Согласно официальным данным, снижение прибыли промышленных компаний Китая в сентябре ускорилось до 5,3% с 2% в августе.

В ходе торгов котировки нефти замедляли темпы снижения после сообщения американского президента Дональда Трампа о том, что торговые переговоры идут с опережением графика. Он уточнил, что речь идет о первом этапе соглашения, однако оно включает в себя довольно обширную повестку.

"Забегая вперед, если торговые переговоры продолжатся, заключение первой части соглашения поспособствует дальнейшему улучшению настроений", — сообщил агентству Рейтер глава отдела сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).