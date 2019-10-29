МОСКВА, 29 окт — Dow Jones. Ралли цен на золото, наблюдающееся в 2019 году, похоже, находится на распутье в последнюю неделю октября. На рынке все более внимательно следят за тем, как металл поведет себя в период выхода большого объема экономических данных.

Наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,6%, до 1495,80 доллара США за тройскую унцию, снизившись более чем на 4% с 6-летнего максимума, достигнутого в начале сентября. Котировки по-прежнему на 17% выше уровней начала этого года, получая поддержку ввиду ожиданий относительно снижения процентных ставок, которое делает золото более привлекательным для инвесторов, заинтересованных в процентном доходе.

При этом недавний подъем на фондовом рынке и повышение доходности казначейских облигаций неблагоприятны для золота, ставя под вопрос возможность продолжения ралли в оставшиеся несколько месяцев текущего года. В октябре котировки золота в основном держатся в диапазоне 1475-1525 долларов за унцию, и аналитики ждут катализатора, который мог бы привести к выходу цен из данных границ.

Таким катализатором может стать устойчивое ралли акций и доходности казначейских облигаций. Индекс S&P 500 в понедельник вырос до нового внутридневного максимума и на момент написания статьи впервые за три месяца мог завершить торговый день на историческом максимуме закрытия. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,851%, согласно данным Tradeweb, и может достигнуть самой высокой отметки с середины сентября. Доходность казначейских облигаций растет, когда их котировки снижаются, недавно продемонстрировав рост на фоне надежд на торговое соглашение между США и КНР.

Ралли рискованных активов, таких как акции и сырьевые товары, например, нефть, пройдет проверку на прочность на этой неделе после выхода данных по потребительскому доверию и расходам в США, решения ФРС по процентным ставкам, которое станет известно в среду, и октябрьского отчета по американскому рынку труда, который выйдет в пятницу. Ожидается, что ФРС произведет третье за текущий год снижение ставок, и аналитики будут анализировать намеки на дальнейшие планы центрального банка. Наблюдатели опасаются, что смягчение денежно-кредитной политики без прояснения ситуации во внешней торговле не будет способствовать ускорению экономического роста.

Новые признаки того, что замедление в обрабатывающей промышленности перекидывается на другие сектора экономики, могут остановить рост фондовых индексов и побудить инвесторов вкладываться в активы-убежища, такие как облигации и золото, считают аналитики. В то же время лучшие, чем ожидалось, данные могут смягчить опасения относительно резкого замедления экономики и привести к снижению котировок активов-убежищ.

Темпы роста экономики США по-прежнему выше, чем в других развитых странах, а снижение процентных ставок не оставляет привлекательных альтернатив американским фондовым индексам, отмечают аналитики.

Хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы до сих пор считают, что золото будет расти. За неделю 16-22 октября они немного повысили чистую длинную позицию, как показывают данные Комиссии по срочной биржевой торговле.

Кроме того, котировки фьючерсов на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX упали на 1,5%, до 55,81 доллара за баррель, утратив часть позиций, завоеванных на прошлой неделе на фоне сохраняющихся опасений касаемо избыточного предложения. Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,7%, до 61,57 доллара за баррель.

Природный газ подорожал на 6,3% до 2,446 доллара за млн БТЕ. Это самый значительный дневной рост с января 2019 года. Котировкам оказана поддержка со стороны прогнозов холодной погоды, которая приведет к росту спроса на газ. При холодной погоде домохозяйства более активно пользоваться обогревателями, и это увеличивает энергопотребление. Хотя природный газ достиг месячного пика, цены на него упали на 17% с начала года ввиду беспокойства относительно избытка предложения.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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