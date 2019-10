МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Акции "Кузбасской топливной компании" (КТК) обновили максимум с мая, подскочив на 40% на новостях по оферте миноритариям с солидной премией к рынку, свидетельствуют данные торгов.

Инвестфонд Prosperity Capital Management ранее в среду сообщил, что продал компании Kilton Overseas Limited (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) 27,2% КТК. При этом в мае газета "Коммерсант" писала, что Михаил Гуцериев с партнерами получил контроль примерно над 67% КТК, в частности, Михаил и Саид Гуцериевы через кипрские Kilton Overseas Ltd, Rontelor Holdings Ltd и Hemfield Finance Ltd приобрели 18,9% КТК.

Теперь структура "Сафмара" в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по цене сделки — 196,27 рубля за акцию.

К 11.07 мск неликвидные бумаги ККТ выросли на 39,81%, до 181,2 рубля – максимума с мая, и уперлись в верхнюю планку разрешенного к торгам коридора. Объемы торгов акциями КТК резко подскочили и примерно за час превысили 53 миллиона рублей против обычных нескольких сотен тысяч. На закрытии во вторник акция КТК стоила 129,6 рубля.