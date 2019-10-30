МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 2900 пунктов на фоне роста акций "Газпрома", имеющих большой вес в индексе, к 11-летним максимумам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.02 мск повышался на 0,5%, до 2900 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5% — до 1431 пункта. Ранее в среду индекс Мосбиржи установил исторический рекорд на уровне 2901,12 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" при этом растут на 2,7% — до 259,95 рубля – максимума с лета 2008 года.