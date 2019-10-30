МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются, инвесторы обеспокоены возможной отсрочкой заключения торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,57%, до 61,24 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 55,47 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на сообщение агентства Рейтер со ссылкой на представителя администрации США о том, что США и Китай могут не заключить торговое соглашение на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили 16-17 ноября. Однако, как отмечалось, это не означает, что соглашение "потерпит провал". Продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем, которые являются крупнейшими мировыми потребителями нефти, оказывает сильное влияние на мировую экономику, в том числе на спрос на сырье.

"Исчезающий оптимизм по поводу первой фазы соглашения сильно сказался на ценах на нефть, поскольку теперь торговые риски будут увеличиваться", — прокомментировала аналитик рынка CMC Markets Маргарет Янг Ян (Margaret Yang Yan) агентству Рейтер.

Помимо торговой напряженности, на стоимость нефти оказала влияние статистика Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США. Ранее в среду API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 октября выросли на 592 тысячи баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики, ожидают, что запасы за период выросли в стране почти на 500 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.